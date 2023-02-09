Уже есть меморандум. Кабмин договаривается об инвестициях с JP Morgan 9 февраля, 18:03 Премьер-министр на встрече с представителями банковского холдинга JP Morgan (Фото:Правительственный портал)

В правительстве договариваются о сотрудничестве с крупнейшим банковским холдингом США JP Morgan.

Минэкономики Украины подписало меморандум о взаимопонимании с JP Morgan. Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Меморандум был подписан по итогам встречи представителей банка с правительством Украины.

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С украинской стороны на встрече присутствовали прмьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам премьера, Украине нужны инвестиции для восстановления и послевоенного роста. Он выделил следующие перспективные направления: энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление транспортной и другой инфраструктуры.

Глава Кабмина добавил, что Украина стремится реализовать проект децентрализации и восстановления энергосистемы Украины.

«Вместе с ЕС работаем над развитием водородных технологий, где Украина тоже может стать одним из европейских лидеров. Украинские газохранилища — самые большие в Европе. Это крепкий „газовый сейф“ континента», — отметил премьер.

Восстановление инфраструктуры, по словам Шмыгаля, будет происходить по двум принципам: build back better и государственно-частное партнерство.

Также он отметил, что Кабмин создает максимально благоприятное поле для инвестирования: отменяются лицензии и мешающие бизнесу разрешения, минимизируются требования к инвестпроектам со значительными инвестициями и тому подобное.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина работает над страхованием военных рисков и получением инвестиционных гарантий. Уже есть договоренности с Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) группы Всемирного банка.

Ранее сообщалось, что Американская корпорация по международному развитию (АКФМР) планирует мобилизовать $ 250 млн для украинских банков для увеличения объемов кредитования малого бизнеса.