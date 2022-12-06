Северный поток, Uber, доля в lifecell. Интересные факты из жизни Михаила Фридмана, которого выпустили под залог в Лондоне 6 декабря, 09:00 Эксклюзив НВ Статус самого богатого жителя Лондона не помешал британским правоохранителям прийти к Михаилу Фридману (на фото) с обыском (Фото:Pavel Golovkin / Pool via REUTERS)

Фридман известен в Украине благодаря Альфа Банку и мобильному оператору Киевстар. Но это лишь маленькая часть его бизнес-империи. Чем еще владеет один из богатейших людей РФ и почему агрессия Кремля в Украине так больно ударила по его бизнесу?



Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило в субботу о задержании российского миллиардера по подозрению в отмывании денег. «NCA провело масштабную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью дачи ложных показаний», — говорилось в сообщении.

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В NCA не назвали его имени, но согласно многочисленным сообщениям СМИ, речь шла о совладельце российской Альфа-Групп Михаиле Фридмане. Бизнесмен был задержан 1 декабря в его резиденции в Лондоне. Но пока Фридман отделался легким испугом — его освободили под залог.

Михаил Фридман — один из самых богатых людей России, чье состояние Forbes оценивает в $11,8 млрд. За последние 35 лет вместе с партнерами он построил одну из самых мощных бизнес-групп в бывшем СССР с активами в банковском секторе, ретейле, телекоме и энергетике. Причем, кроме чисто бизнес-проектов, есть и те, которые совпадают с геополитическими интересами Кремля. Но 2022-й, из-за российской агрессии в Украине, уже точно стал для него годом потерь.

НВ Бизнес собрало 14 фактов из жизни предпринимателя, сделавшего крупный бизнес в России и Украине, но привлекшего к себе внимание британской Фемиды.

Родился в Украине

Михаил Фридман родился во Львове в семье инженеров. Учился хорошо, больше всего любил физику и математику, выигрывал олимпиады. Параллельно ходил в музыкальную школу, а затем играл в школьном ансамбле. «В 10-м классе я оказался перед серьезной дилеммой: по какому пути пойти, может, стать музыкантом, — вспоминал Фридман в беседе с НВ. — Но потом я все-таки выбрал физику, а не музыку. Хотя в итоге не занимаюсь ни физикой, ни музыкой».

Учился с Сурковым и Соловьевым