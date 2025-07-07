Приближаемся к историческому максимуму. Международные резервы Украины вышли на новые цифры

По состоянию на 1 июля 2025 года международные резервы Украины увеличились до $45,07 млрд после сокращения в мае. Рост за месяц составил более $500 млн, или 1,2%.

Как говорится в сообщении на сайте НБУ, положительная динамика резервов обусловлена значительными поступлениями от международных партнеров, которые превысили расходы на валютные интервенции и обслуживание внешнего долга.

В июне на валютные счета украинского правительства поступило более $4 млрд в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine): $1,7 млрд — от правительства Канады, $1,2 млрд — через счета Всемирного банка и $1,2 млрд — от Европейского Союза.

В то же время Украина выплатила $524 млн за обслуживание государственного долга в иностранной валюте. Отдельно МВФ получил $426 млн.

В июне, по сравнению с предыдущим месяцем, чистая продажа валюты по операциям Национального банка почти не изменилась и составила $3,0 млрд.

По оценкам НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта, что является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка Украины.

Нынешний размер международных резервов близок к историческому максимуму ($46,68 млрд), установленному в апреле. Он поддерживается внешней помощью, которая с 2026 года начнет уменьшаться

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины за январь 2025 года уменьшились на 1,8% или на $785 млн.

По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы составляли $43,01 млрд (здесь и далее в долларовом эквиваленте), в том числе активы в долларах — $35,618 млрд, в евро — $4,287 млрд, в британских фунтах — $0,177 млрд, японских иенах — $0,166 млрд, в юанях — $0,279 млрд, в золоте — $2,45 млрд, другие резервы составляли $0,034 млрд.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2025 года составляли $46,68 млрд. В апреле они выросли на 10,2%. Это — исторический максимум международных резервов Украины.