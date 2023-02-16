«Путин — неудачник». Международные резервы России снизились на $12 млрд за неделю 16 февраля, 17:32 За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% (Фото:Oleg Shakurov / Pixabay)

Международные резервы России за неделю с 3 по 10 февраля сократились на $12 млрд (2%) и составили $589 млрд.

Об этом сообщает центробанк РФ.



В ЦБ РФ сообщили, что объем международных резервов сократился «вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила».

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«Они были на подъеме в течение нескольких месяцев, но я ожидаю устойчивых потерь резервов с этого момента, поскольку влияние скидки на цену нефти Urals утяжеляется плюс потеря европейского рынка для продажи газа. Путин — неудачник», — отметил британский экономист Тимоти Эш в своей рассылке.

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что санкции за вторжение в Украину стали причиной гигантского дефицита бюджета России в $25 млрд. В январе 2023 года нефтегазовые доходы России резко упали, что привело к самому большому дефициту бюджета за первый месяц года как минимум с 1998 года.