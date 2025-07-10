Группа Метинвест в рамках проекта Цитадель презентовала модульные стальные подземные укрытия, которые будут устанавливаться в украинских школах для защиты детей во время воздушных тревог.

Об этом сообщил Метинвест.

«Цитадель спроектирована с учетом особенностей образовательной среды. Укрытия — это цилиндрические конструкции диаметром 2,4 м, которые монтируются в землю на глубину до 5 м на школьных дворах или рядом со зданиями», — говорится в сообщении. — «Модуль для школ в рамках проекта Цитадель рассчитан на 48 человек, а несколько модулей можно объединять в сложные конфигурации».

Согласно сообщению, модульность и универсальность конструкции позволяет адаптировать ее к различным условиям и объектам — школам, больницам, промышленным предприятиям, жилым районам и прифронтовым территориям. Монтаж укрытия занимает несколько дней.

Внутри укрытия предусмотрены места для сидения, при необходимости — для сна, санузел, освещение, вентиляция.

Укрытие автономное — выдерживает обстрелы и не требует подключения к внешним источникам питания и водоснабжения, отмечает Метинвест.

«Мы уже имеем значительный опыт в производстве и применении стальных подземных укрытий — „укрытий“ для поясов обороны и операторов дронов, первый в истории Украины подземный госпиталь, командные центры бригад, которые доказали свою эффективность в боевых условиях», — отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко, — «Теперь мы готовы масштабировать эти решения для школ».

Как сообщалось, Метинвест в 1 квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличил производство готовой продукции на 2% до 597 тыс. тонн.

Основными акционерами группы Метинвест являются ЧАО Систем Кэпитал Менеджмент бизнесмена Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний Смарт-холдинг (23,76%).