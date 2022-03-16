Под каблуком Путина. Как Россия заставляет своих олигархов снижать цены и бороться с дефицитом — стенограмма совещания 16 марта, 16:55 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Диктатор РФ Владимир Путин и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (Фото:Кремль)

Лидерам российского списка Forbes настоятельно рекомендовали снизить цены на металл. Несогласным пригрозили проблемами с силовиками и введением госрегулирования. Такие же правила применят к производителям продуктов, стройматериалов и удобрений.



На прошлой неделе Министерство промышленности и торговли Российской Федерации провело онлайн-совещание с более чем 30 представителями крупнейших металлургических и металлоторговых компаний, а также их смежников. Тон задавал Виктор Евтухов, заместитель министра. Его слушали представители крупнейших метзаводов РФ, которые принадлежат Роману Абрамовичу, Алексею Мордашову, Владимиру Лисину, Виктору Рашникову и др.



Практически все участники более 20 минут молча слушали монолог Евтухова, в котором тот ультимативно потребовал снизить цены на внутреннем рынке, раскрыть себестоимость производства, ограничить наценку и обеспечить доступность металлопроката для всех потребителей. Несогласным он пригрозил передать информацию в "соответствующие органы« и выгнать с рынка.

В качестве дополнительного аргумента Евтухов пригрозил ввести госрегулирование на этом и других товарных рынках и пообещал, что министр Денис Мантуров доведет необходимость следовать правилам до владельцев заводов — российских олигархов — во время личной встречи. «Он более подробно расскажет о том, какие последствия будут ожидать тех, кто этого не сделает», — заявил чиновник.



НВ Бизнес получила доступ к записи выступления Евтухова. Мы расшифровали его и отредактировали без искажения смысла. Этот материал важен для понимания настроений в российском бизнесе. Как следует из текста, аналогичные требования российская власть выдвинула ко всем критически важным отраслям промышленности.



Далее прямая речь Виктора Евтухова с незначительными сокращениями.

Виктор Евтухов / Фото: minpromtorg

Товарищи производители! Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, — нас не устраивают. Цены должны быть опущены.

Для этого вы даете нам себестоимость своего производства. Я примерно могу сказать по горячекатаному металлопрокату. Ваша себестоимость составляет порядка 40, а с учетом чуть подросшего кокса — 45 тысяч рублей. Ноябрьская — была 43. Соответственно, продавать прокат по 72 тысячи рублей вам… эээ… как бы невозможно.

Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить — ну 20%, может быть 25%… Цены должны быть снижены. Значительно! Поэтому я прошу себестоимость. Прошу все пересчитать и выйти с консолидированным предложением.



Вы передайте своим акционерам. С ними еще будет встречаться министр. Я думаю, что он более подробно, не по видеоконференции расскажет о том, какие последствия будут ожидать тех, кто этого не сделает.



Второе, что вы должны сделать, предоставить списки всех своих контрагентов, непрямых покупателей — ваши металлосервисные и другие организации. И вы предписываете наценку. Обговорите с ними какую. Мы готовы заслушать предложения: 3%, 5%, 7%. И своим торговым домам, и другим.

Кто не хочет — тех с рынка нафиг! Не будут работать. Пусть разоряются. Хотите, покупайте их, поглощайте. Это уже ваши вопросы. Если они вас не услышат, с ними контракты не заключаете.

Все существующие контракты на этот год со всеми нашими предприятиями промышленности, нужно перезаключить по тем ценам, которые мы с вами согласуем.

Я вам даю время до понедельника представить нам практику своего ценообразования. Можете сговориться — как угодно. Но цена должна быть снижена. Снижена значительно! По всем видам продукции.

Всем посредническим организациям. Если мы выясним, что вы перепродаете дальше, придумываете схемы, по вам будет работать прокуратура и ОБЭП во всех регионах… Будете придумывать схемы — дальше вопрос не к нам.

В стране металлургическая продукция должна быть по низким ценам. Никакие внешние рынки никого уже сегодня не волнуют и не интересуют. На внешний рынок продавайте по чем угодно.



Ломовикам я тоже предлагаю определиться с ценой. Либо мы вам запретим в принципе вывоз лома из страны. И также будем регулировать цену.

Если мы не договоримся — подготовлена поправка, где правительству будет дано право устанавливать цены на продукцию производителей металла и на продукцию производителей строительных материалов. Тогда мы уже на правительственном уровне предпишем цены, вы по этим ценам будете торговать.

Если у предприятий будет снижение объема и создание дефицита, сразу предупреждаю: мы по каждой компании будем предоставлять соответствующую справку в соответствующие органы.



Примерно по такой схеме будем работать ближайшие, я думаю, несколько месяцев. Несогласные могут не соглашаться. Это ваше право. Я прошу к понедельнику каждую компанию дать мне предложение и информацию по ценам, которые вы будете ставить, и по договорам, которые вы будете заключать со своими контрагентами.





Какие договорные отношения вы заключите со своими сервисными организациями? С ними вообще никаких церемоний, ничего! Хотят работать — предписывайте им процент… Не хотят работать, давайте больше прямых контрактов заключать и все.

Представитель ассоциации Русская сталь Алексей Сентюрин сообщил, что эти предложения уже обсудили с акционерами металлургических компаний. От части из них уже есть ответ: «Возражений по всем этим пунктам нет».

Но уточнил, что вертикальные соглашения нужно выстраивать и при обеспечение сырьевыми материалами. В частности, цветными металлами, которые закупают металлурги. Евтухов ответил.



Это касается всех предприятий. И цветной металлургии. Это безусловное требование ко всем!



То, что касается поставок к вам. Тоже, пожалуйста, давайте все предприятия. Мы с этими предприятиями также будем работать. Если они будут отказываться, то соответственно… У нас сейчас простая схема: нам дали форму, мы эту форму заполняем и отправляем, а дальше уже судьба не в наших руках.

Задача одна, и она поставлена. Цены, которые сегодня зафиксированы, никого не устраивают, они ОЧЕНЬ высокие! В прошлом году вы все заработали кучу денег! Теперь нужно поработать на страну. Да, где-то у кого-то подросли косты. Давайте мы эти косты посмотрим.



Придется поработать на низкой рентабельности, на малой рентабельности, значит дивидендов в следующем году не выплатите. Может быть чуть-чуть программа модернизации отложится…

Поэтому так придется работать, в нынешних условиях. Ближайшие полгода точно.

Раздается лай собаки у одного из участников совещания.

Пожалуйста, я готов отвечать на вопросы. Даже на вопросы собачки.

Алексей Сентюрин: Компании просили, чтобы экспорт не регулировался никаким образом. Но вы и отметили это. Чтобы мы были вольны определять ценообразование.

Виктор Евтухов: Секунду, секунду. Алексей Владимирович, какое регулирование экспорта? О чем вы говорите? Кто его собирается регулировать?

Алесей Сентюрин: Кто его знает. Может еще захотят взять таможенные пошлины.

Виктор Евтухов: Не захотят! Не захотят. Если мы дадим цены для внутреннего рынка, экспорт — в полной поддержке. Полной! Но только на внутреннем рынке должно быть количество товара для того, чтобы удовлетворить все потребности. И цена.

Если мы увидим, что на внутреннем рынке не хватает товара, то конечно мы будем устанавливать ограничения по экспорту. Указы президента нам это позволяют. Но, надеюсь, до этого не дойдет.

Мне кажется, мы производим достаточно количество продукции. Тем более сейчас у вас и так… экспортные цепочки… затормаживаются, к сожалению.

Сейчас задача: обеспечение внутреннего рынка. Эта задача поставлена не только перед вами, не только перед производителями стройматериалов.

Перед производителями продовольствия она поставлена, перед производителями удобрений, перед производителями техники, перед всеми!

И они будут снижать свои косты, потому что будут получать от вас ниже себестоимость. И их себестоимость тоже сейчас будет рассчитываться профильными департаментами и профильными организациями.

Если правительству будет дано полномочие регулировать цены, чего я боюсь, то с правительства это потребуют. Вы даже лучше меня знаете, кто это потребует. У нас есть коллеги, избравшиеся не так давно, они уже эти вопросы ставят. У нас такое полномочие есть по продуктам питания. Мы ни разу им не пользовались. Но оно есть. Боюсь, что в данной ситуации, может, по продуктам питания придется воспользоваться.

Вопрос от металлотрейдера: В случае возникновения дефицита продукции что делать?



Виктор Евтухов: А с чего должен быть дефицит продукции? Вот нам посредники говорят: «В случае возникновения дефицита сахара, что делать?». А мы им говорим: «У нас нет дефицита сахара! У нас его полно».

Просто организации, которые забирают у заводов и должны поставлять сетке. Фасовщики. Они его переложили на склад и ждут когда сахар поднимется процентов на 50 в цене. Говорят: у нас дефицит создается.

Звучит еще один вопрос от металлотрейдера о возможном росте необоснованных продаж по низким ценам в страны Закавказья, который приведет к дефициту.



Виктор Евтухов: Будем смотреть, вы нам будете сообщать. Пожалуйста, вы тоже в нашем периметре. У нас тут чаты созданы. Мы сразу на все реагируем. Мы читаем их целыми днями и сразу оперативно принимаем решения.

С таможней мы тоже на связи. Один звонок первому заму Федеральной таможенной службы — и сразу проверка. Что за товар и почему он вывозится.

Я думаю, что мы переживем этот период. Думаю, что вся эта история займет несколько месяцев и дальше ситуация начнет выправляться.

В среду 16 марта Минпромторг РФ и металлурги договорились установить предельные цены на металлы на ближайшие месяцы, рассказали «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с итогами совещания министра Дениса Мантурова с владельцами и топ-менеджментом металлургических предприятий.



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