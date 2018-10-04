Местные власти вложили 15 млрд грн в банковские депозиты

На депозитах в госбанках у местных властей находятся миллиарды

На депозитах в государственных банках у местных властей находится около 15 млрд грн.

Такие данные озвучила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз на селекторном совещании с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов, передает агентство Интерфакс-Украина.

"На сегодня на счетах местных бюджетов и распорядителей бюджетных средств местных бюджетов находится 71 млрд грн. Это средства, которые учтены на счетах органов Казначейства. Кроме того, местные бюджеты согласно Бюджетному кодексу имеют размещенные средства на депозитных счетах в государственных банках. По состоянию на 1 октября такая сумма составляет около 15 млрд грн", – сказала она.

Слюз напомнила, что средства с депозитов должны быть возвращены на счета местных властей до 20 декабря.