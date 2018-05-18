Меркель прокомментировала перспективы транзита газа через Украину после запуска Северного потока-2

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин учтет интересы Украины после запуска газопровода Северный поток-2, сообщает DW.

Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Меркель заявила, Берлин будет способствовать тому, чтобы Украина после запуска газопровода Северный поток-2 сохранила за собой роль транзитера российского газа в Европейский Союз.

Путин в свою очередь также заявил, что транзит газа через Украину в ЕС после запуска Северного потока-2 продолжится, но в том случае, если поставки "окажутся экономически обоснованными и целесообразными".

Отметим, что США и страны Восточной Европы являются противниками строительства Северного потока - 2 и считают, что его реализация приведет к фактической деградации украинской газотранспортной системы и усилению Российской Федерации на газовом рынке ЕС.

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Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.