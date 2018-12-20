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Меморандум с МВФ. Украина пообещала монетизировать субсидии до января 2020 года

Сегодня, 18:41
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Пилотный проект монетизации субсидий запустят уже в марте 2019 года

Фото: Александр Яремчук / Сегодня

Согласно Меморандуму о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом в рамках новой программы stand-by на 2018-2020 годы, Украина должна ввести монетизацию субсидий для конечного потребителя с января 2020 года.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на текст меморандума.

"В марте 2019 года будет запущен пилотный проект монетизации субсидий. После успешного испытательного срока ми стремимся реализовать монетизацию субсидий на уровне конечного потребителя начиная с января 2020 года", - говорится в документе.

При этом до конца 2018 года Министерство финансов и Министерство социальной политики должны завершить процесс верификации всех получателей социальных льгот и выплат.

Напомним, в январе 2018 года в Украине стартовала монетизация субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг.

В сентябре Кабинет министров утвердил трехэтапное проведение монетизации субсидий, начиная с 1 января 2019 года.

18 декабря исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования stand-by для Украины и принял решение о выделении первого транша по новой программе, который будет перечислен до 25 декабря.

Это - десятая программа МВФ для Украины.

В Минфине отметили, что изменения, которые Украина должна осуществить в течение действия программы, и структурные маяки, которых надо достичь, прописанные в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

19 октября МВФ и Украина договорились на рабочем уровне о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), объемом $3,9 млрд.

В сентябре МВФ сменил программу помощи Украине со EFF на stand-by.

Программа международной помощи stand-by предоставляется тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Теги:   Монетизация Кредит МВФ Меморандум Субсидии Украина МВФ

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