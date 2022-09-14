Расходы на органы госвласти в 2023 году сократят почти на 12 миллиардов гривен 14 сентября, 23:29 Госбюджет-2023 был представлен Кабмином 13 сентября (Фото:НБУ/Flickr)

Представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в Госбюджете-2023 расходы на органы государственной власти сократят на 11,486 миллиардов гривен.



«В проекте государственного бюджета Украины на 2023 год расходы на содержание органов государственной власти (за исключением силовых структур) сокращены по сравнению с 2022 годом на 11,486 млрд грн», — сообщил Мельничук.

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Кабинет министров утвердил проект госбюджета-2023 накануне. Почти 50% бюджета — более 1,1 трлн грн — направят на оборонный сектор. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал подробности о проекте госбюджета:



35% расходов в проекте госбюджета ( больше 800 млрд грн) пойдут на пенсии, субсидии, помощь малообеспеченным семьям, выплаты ВПЛ, расходы на медицину и образование;

больше 800 млрд грн) пойдут на пенсии, субсидии, помощь малообеспеченным семьям, выплаты ВПЛ, расходы на медицину и образование; расходы на содержание органов госвласти сократят на 11,6 млрд грн по сравнению с этим годом ( сотрудников сокращают, урезают зарплаты и премии);

сотрудников сокращают, урезают зарплаты и премии); будет создан Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России в размере не менее 19 млрд грн. Предусмотрены 24 млрд грн на компенсацию расходов для местных бюджетов из-за российской агрессии;

доходы составят 1,28 трлн грн, расходы — 2,57 трлн грн, ежемесячный дефицит оценивают в более 3 млрд долларов. Больше трети бюджета сейчас помогают финансировать партнеры Украины;

средняя зарплата составит примерно 18,5 тыс. грн, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара — 42 грн.

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