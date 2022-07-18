Вариант для Путина. Почему Индия разрешила использовать рупию при импорте и экспорте и при чем здесь нефть из России 18 июля, 07:53 Сюжет Эксклюзив НВ Премьер-министр Индии Нарендра Мори после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в 2014 году (Фото:Кремль)

Центральный банк Индии разрешил международные расчеты в рупиях, что позволит увеличить импорт российской нефти. Какие преимущества получит Индия и как это поможет обходить санкции.

В марте стало известно о консультациях Индии и России о переходе на рупии и рубли во внешнеэкономических расчетах. Это позволило бы обходить западные санкции, введенные в финансовом секторе, а также увеличить закупку дешевой российской нефти.

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11 июля 2022 года Резервный банк Индии (RBI, индийский центробанк) наконец-то опубликовал документ, в котором прописан механизм, согласно которому местные трейдеры смогут рассчитываются за импорт и экспорт в рупиях. В Индии мотивируют это решение рекордно низким уровнем курса национальной валюты — 79,45 рупий за $1. Но это также позволит более активно сотрудничать с Российской Федерацией, Ираном и другими странами, экономика которых испытывает ограничения, введенные западными странами.

Индийское англоязычное медиа The Times of India объяснило, зачем это нужно Индии и местным импортерам/экспортерам. НВ Бизнес сделал перевод ключевых тезисов материала и сократил их для лучшего понимания.

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