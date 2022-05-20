Раша, гудбай! Пельмени и машины без автоматических коробок и систем безопасности — вот что останется россиянам вместо McDonald’s и Renault 20 мая, 17:02 Цей матеріал також доступний українською В марте McDonald’s объявил о временном закрытии своих 850 ресторанов в РФ и приостановке операций, а через два месяца — о полном выходе с российского рынка (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

McDonald’s и Renault убегают из РФ, продолжая процесс массового выхода известных мировых компаний из токсичного российского рынка.

Почти 107 тыс. россиян могут уже летом напрямую прочувствовать агрессивную политику Москвы, — не на войне, а дома: именно таковым является совокупное количество местных работников американской сети фастфудов McDonald’s и французского автопроизводителя Renault, которые в середине мая решили полностью покинуть РФ.

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Бегите все, кто может

8 марта McDonald’s временно закрыла 850 ресторанов в России и приостановила здесь операции. Прошло почти два месяца, и 16 мая сеть прибегла к более решительным действиям: объявила о выходе из страны-агрессора и инициировала процесс продажи своего бизнеса в РФ.

«Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и непрогнозируемая операционная среда привели McDonald’s к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании», — говорится в официальном заявлении.

Компания решила продать все свои рестораны в РФ местному покупателю, который, однако, не сможет использовать оригинальное название, логотип, бренд. При этом российские пропагандистские ресурсы на днях написали, что сеть под новым брендом возобновит работу в середине июня.

19 мая McDonald’s объявил, что покупателем ее российских активов стал франчайзи, управлявший 25 ресторанами сети, — местный бизнесмен Александр Говор, также имеющий дела в нефтяной сфере. Договор купли-продажи предусматривает сохранение рабочих мест за персоналом не менее чем на два года.

На выходе с рынка РФ McDonald’s потеряет $1,2−1,4 млрд.

В опубликованном недавно отчете сети за 1 квартал отмечается, что из-за прекращения работы ресторанов в РФ ( 850 заведений, 62 тыс. работников) и Украине ( более 100 заведений, 10 тыс. работников) компания потратила $27 млн на выплату зарплат, аренду и платежи для поставщиков. При этом еще $100 млн достигают расходы на запасы в цепочке поставок, которые, скорее всего, будут утилизированы из-за приостановки работы ресторанов, говорится в отчете.

McDonald's стал одним из первых западных брендов, пришедших в СССР (на фото — открытие первого заведения сети в Москве 32 года назад) / Фото: AP Photo / Александр Земляниченко

Сеть ресторанов быстрого питания в свое время стала одним из первых западных брендов в России, открыв заведение на площади Пушкина в Москве в 1990 году, незадолго до развала СССР. Тогда в день открытия в очередь выстроились 30 тыс. желающих посетить первый McDonald’s, вспомнило агентство Bloomberg. Издание отвело этой теме отдельную публикацию, рассказав историю появления корпорации на территории Советского Союза 32 года назад и напомнив о связанном с этим символизме — первых «трещинах» в железном занавесе и новых экономических возможностях.

Сегодня же все вроде бы идет в обратном направлении, отбрасывая россиян в прошлое: McDonald’s пополнил перечень глобальных корпораций, усиливающих изоляцию РФ в мире.

На этой неделе произошло еще одно знаковое событие. Французская группа Renault с активами в РФ на 2,2 млрд евро и 45 тыс. работников еще 23 марта объявила, что прекращает работу своего московского завода. А 16 мая группа объявила о подписании соглашений о продаже своих активов — 67,7% акций автопроизводителя АвтоВАЗ и 100% компании Renault Россия.

Соглашение о продаже оказалось фактически национализацией, ведь активы перешли в собственность РФ за символические 2 рубля. В Тольятти, на АвтоВАЗе, россияне продолжат выпускать собственные модели, а в Москве, по словам ее мэра, на заводе Renault планируют вернуть к жизни еще советские автомобили «Москвич».

Вернуться на уровень советского автопрома россиянам будет не сложно: из-за остановки поставок важных комплектующих и запчастей в РФ разрешили выпуск автомобилей с пониженными показателями безопасности. Мол, это позволит избежать остановки производства и продолжить выпуск техники. По данным отраслевых изданий, речь идет об отказе от дополнительных подушек безопасности, систем ABS и ESP.

Кроме того, автопроизводители страны-агрессора столкнулись с проблемой отсутствия автоматических коробок передач. К примеру, для вазовского модельного ряда Lada их изготовляли японцы, которые с началом войны прекратили поставки. А локального производства «автоматов» в РФ хоть и хотели, но так и не смогли наладить.

Правда, россияне еще на что-то надеются, ведь оставили французам опцион на 6 лет с правом обратного выкупа акций.

За последние 15 лет французский автопроизводитель инвестировал миллиарды евро в РФ, что сделало Россию вторым по величине рынком для компании после Франции, пишет издание The Wall Street Journal. В прошлом году АвтоВАЗ продал около 350 тыс. автомобилей, а это 12% всех автомобилей, проданных группой Renault в мире.

Из-за войны в Украине полностью остановить бизнес в РФ может и компания Coca-Cola, у которой 10 заводов в этой стране.

Токсическая страна

Россия чем дальше, тем больше становится токсичной для мировых корпораций. По подсчетам экспертов Йельской школы менеджмента, с начала войны уже 1 тыс. иностранных компаний так или иначе приняли решение свернуть деятельность в РФ. Подобные оценки и у Киевской школы экономики — здесь насчитали чуть больше тысячи «беглецов». Среди них — пивной концерн Carlsberg, Corteva, крупный производитель агрохимии и семян, гостиничный оператор InterContinental Hotel Group, табачный гигант British American Tobacco. Конкурент последнего Philip Morris International намерен свернуть производство в стране-агрессоре.

Официальные лица РФ угрожают компаниям, покидающим рынок, национализацией активов и финансовыми потерями от сворачивания деятельности.

Однако «беглецы» не только накапливают существенные расходы, но и получают финансовые выгоды. К такому выводу пришел Джеффри Зонненфельд, профессор Йельского университета. Еще в апреле он заметил, что акции компаний, решивших полностью покинуть российский рынок, прибавляли в стоимости до 4%. А наибольшие потери терпят те, кто отказывается идти совсем — вот они в капитализации теряли до 5,5%.

Зонненфельд вместе с группой экспертов после нападения страны-агрессора на Украину отслеживает ситуацию с иностранным бизнесом, работающим на рынке РФ. По наблюдениям исследователей, даже у тех мультинациональных компаний, в структуре доходов которых доля России была существенной, инвесторов часто больше волнует репутационный риск от финансирования режима Путина и перспективы дальнейших широкомасштабных корпоративных бойкотов по всему миру.

Отечественная организация YouControl, анализируя данные Йельской школы менеджмента, выяснила тенденции корпоративного бойкотирования российского рынка.

В разрезе географии штаб-квартир компаний-«беглецов» лидерами в этом вопросе оказались Австралия, Норвегия, Литва, Великобритания и Южная Корея. «Также значительная часть иностранных компаний, вышедших с российского рынка или прекративших там операционную деятельность, - из Канады, Швеции, Ирландии, Финляндии и Польши», — отмечают эксперты YouControl.

То есть, среди лидеров бизнес-бойкотирования есть те же страны, которые оказывают значительные объемы военной помощи Украине и больше других поддерживают санкционное давление на Кремль, резюмируют в YouControl.

Бизнес стран Северной Европы более массово поддержал идею добровольных санкций, в отличие от более лояльных к РФ представителей Южной Европы. Среди испанских, португальских, французских и итальянских брендов реакция на призывы к выходу из РФ была достаточно неоднозначной и разнонаправленной, подчеркивают исследователи.

В частности, рынок РФ упорно не хочет покидать французская Auchan-Retail, которая, впрочем, не будет открывать новые магазины и ограничит поставки импортных товаров. Так же ведет себя и еще одна французская сеть Leroy Merlin, которая в конце марта заявила, что опасается экспроприации, а потому остается. Также продолжает работать в РФ итальянская банковская группа UniCredit.

У французской группы Renault были активы в РФ на €2,2 млрд, которые теперь отошли госструктурам / Фото: REUTERS / Gleb Stoliarov

Наименее охотно, по оценкам YouControl, рынок страны-агрессора покидают компании из Словении, Греции, Австрии, Венгрии, Турции и Китая. Также склонны игнорировать выход из РФ фирмы из Индии, Израиля и ОАЭ.

В отраслевом разрезе наиболее массово бежали подальше от Москвы представители сферы услуг — бизнес, спортивных, медийных, финансовых, а также высокотехнологичных индустрий. Среди первых, кто решил проститься с рынком РФ, была «большая четверка» аудиторских компаний — Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. Также не затягивали с выходом разработчик программного обеспечения Oracle Corporation, технологический гигант Luxoft DXC Technology Company и многие другие.

«Наибольшая доля лояльных к РФ компаний оказалась среди секторов здравоохранения, производства металлургического сырья и материалов, строительства, телекоммуникаций, текстильной промышленности», — отмечают исследователи YouControl.

Анализируя эффект от бегства компаний из РФ, эксперты отмечают, что российский рынок испытывает на себе падение экспортной выручки, разрывы технологических цепочек поставки критического импорта, госбюджет получает меньше налогов, а обычные россияне сталкиваются с массовыми увольнениями. Только в Москве как минимум 200 тыс. работников иностранных компаний в настоящее время могут потерять работу, подсчитали в Deutsche Welle.

Отсутствие пока что слишком жесткого эффекта от санкций объясняется тем, что пока корпорации, даже объявив о прекращении работы на рынке РФ, определенное время продолжали или продолжают выплачивать зарплаты. Поетому люди массово не столкнулись с безработицей, делится мнениями в интервью НВ Максим Миронов, профессор экономики Мадридской IE Business School. «Но скоро это кончится», — убежден экономист.

Он отмечает, что снижение производства, наблюдаемое по всем отраслям, через несколько месяцев также ознаменуется всплеском безработицы.

В целом же до конца года, в частности, из-за санкций и оттока западных компаний, работу могут потерять более 600 тыс. россиян. Такие оценки озвучило Deutsche Welle со ссылкой на Forbes.

Подобные процессы, в свою очередь, могут привести к масштабным социальным потрясениям. Например, АвтоВАЗ в Тольятти — градообразующее предприятие. По данным российского Интерфакса, этот автопроизводитель, самый крупный в РФ, еще с середины прошлого года практикует временные остановки работы. К тому же там еще в марте решили, что с июня перейдут на четырехдневную рабочую неделю. И если предприятие совсем встанет, встанет и город.

К этому все идет: Миронов уточняет, что с апреля продажи автомобилей в РФ — как импортных, так и собранных на российских линиях — упали в пять раз. «А это значит, что придется скоро увольнять людей, компания не может работать в убыток», — резюмирует эксперт.

Бойкот рынка РФ имеет и менее очевидные эффекты — кроме всего, это ощутимо влияет на местный рынок рекламы. К примеру, бизнес-издание Forbes Russia накануне объявило, что «временно» с июня приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Такие действия издания связало с остановкой деятельности большинства компаний-рекламодателей, размещавшихся в печати.

Один из крупнейших рекламодателей рынка РФ — швейцарская Nestlé - еще в начале марта прекратил все свои рекламные коммуникации. Так поступили и другие крупные иностранные рекламодатели, например PepsiCo.

Этот процесс — будто первая волна большого шторма. Ведь падение экономики РФ уже в этом году может оказаться рекордным — до 15% ВВП, говорят в самой России.

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