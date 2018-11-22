Маркарову назначили министром финансов

0 комментировать
Оксана Маркарова возглавила Минфин

Оксана Маркарова возглавила Минфин

В четверг, 22 ноября, Верховная Рада утвердила и.о. министра финансов Оксану Маркаров в должности министра финансов Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 242 народных депутата.

Напомним, что накануне премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.

7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов по представлению главы правительства.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове