Маркарову назначили министром финансов

В четверг, 22 ноября, Верховная Рада утвердила и.о. министра финансов Оксану Маркаров в должности министра финансов Украины.
За соответствующее постановление проголосовали 242 народных депутата.
#Рада8 242 голосами приняла проект постановления о назначении Маркаровой А.С. на должность Министра финансов Украины https://t.co/xpqJaujqAV pic.twitter.com/ViSjTnbPr9- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 22 ноября 2018 г.
Напомним, что накануне премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.
7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов по представлению главы правительства.
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