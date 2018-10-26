Маркарова рассказала, кого будет касаться налог на выведенный капитал

0 комментировать
Министерство сейчас на финальной стадии разработки законопроекта
Фото: НВ

Министерство сейчас на финальной стадии разработки законопроекта

Министерство финансов работает над налогом на выведенный капитал (НнВК) для компаний, у которых оборот не больше 200 млн грн.

Об этом сообщила и.о. главы министерства Оксана Маркарова в интервью изданию Корреспондент.

"Законопроект подан. Мы работаем над этим. Полное введение НнВК для всех категорий действительно приведет к потерям бюджета, это очевидно, мы посчитали. Поэтому мы работаем над фискально-нейтральной моделью для тех компаний, у которых оборот не больше 200 млн грн. Для понимания: это 97-98% всех украинских компаний", - объяснила она.

По ее словам, президент Петр Порошенко требует ввести налог в действие уже с 1 января 2019 года, так что министерство сейчас на финальной стадии, "находит понимание с нашими международными партнерами".

Маркарова отметила, что для физических лиц не будет никаких изменений по упрощенной системе, связанных с введением налога на выведенный капитал, а для юридических - возможно.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 5 июля внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал (№8557). При этом проект закона содержит требование определить компенсаторы для покрытия бюджетных потерь вследствие замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Порошенко настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом этого законопроекта.

В Минэкономразвития считают, что введение в Украине налога может негативно отразиться на доходах госбюджета и, соответственно, способностях страны обслуживать внешние обязательства.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Олег Гавриш
Олег Гавриш Что изменили в градостроительных нормах 0

В Украине изменили государственные строительные или градостроительные нормы, ограничив строительство высотных зданий в зависимости от классификации населенных пунктов и количества населения.

Олег Гавриш
Олег Гавриш Кто больше всего пострадает от российских санкций 0

Президент России подписал указ, который вводит санкции против украинских граждан. Будут созданы санкционные списки, в которые попадут не только физлица, но и украинские компании, которые поставляют продукцию в РФ.

Вячеслав Черняховский
Вячеслав Черняховский Как продажа АХА отразится на страховом рынке 0

Уход крупных иностранных игроков с украинского страхового рынка, и лайфового, и нон-лайфа, становится уже прямо-таки печальной традицией. Каждый из последних лет у нас на рынке становится на несколько иностранных компаний меньше.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове