Маркарова рассказала, кого будет касаться налог на выведенный капитал

Министерство финансов работает над налогом на выведенный капитал (НнВК) для компаний, у которых оборот не больше 200 млн грн.

Об этом сообщила и.о. главы министерства Оксана Маркарова в интервью изданию Корреспондент.

"Законопроект подан. Мы работаем над этим. Полное введение НнВК для всех категорий действительно приведет к потерям бюджета, это очевидно, мы посчитали. Поэтому мы работаем над фискально-нейтральной моделью для тех компаний, у которых оборот не больше 200 млн грн. Для понимания: это 97-98% всех украинских компаний", - объяснила она.

По ее словам, президент Петр Порошенко требует ввести налог в действие уже с 1 января 2019 года, так что министерство сейчас на финальной стадии, "находит понимание с нашими международными партнерами".

Маркарова отметила, что для физических лиц не будет никаких изменений по упрощенной системе, связанных с введением налога на выведенный капитал, а для юридических - возможно.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 5 июля внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал (№8557). При этом проект закона содержит требование определить компенсаторы для покрытия бюджетных потерь вследствие замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Порошенко настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом этого законопроекта.

В Минэкономразвития считают, что введение в Украине налога может негативно отразиться на доходах госбюджета и, соответственно, способностях страны обслуживать внешние обязательства.