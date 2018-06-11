Маркарова рассказала, когда Украина получит транш от МВФ

И.о. министра финансов также пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5%

И.о. министра финансов Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда (МВФ) осенью этого года.

Об этом она сообщила в интервью изданию The Financial Times.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры по тарифам на газ и реформы энергетического сектора, и Минфин рассчитывает их скоро завершить и получить транш МВФ.

"Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе. Мы не рассматриваем вариантов, в которых остаемся без этого сотрудничества", - отметила Маркарова.

И.о. министра финансов также пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5% и отметила, что ситуация по выплате государственного долга остается под контролем.

Ранее глава Нацбанка Яков Смолий также заявил, что Украина может получить пятый транш МВФ до осени этого года.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже приняты пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинская власть сможет продемонстрировать прогресс в выполнении необходимых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк предусмотрел выделение очередного кредитного транша МВФ (примерно $1,9 млрд) только во втором полугодии 2018 года.

В то же время международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее экс-министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после окончания текущей.

НБУ рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составлять примерно $5,5 млрд. В то же время регулятор, по-прежнему ожидает поступления от МВФ примерно $2 млрд в 2018 году по текущей программе.