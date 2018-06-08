Маркарова назвала приоритетные задания на посту и.о. министра финансов

Среди ключевых приоритетов на позиции и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова назвала возвращение к среднесрочному бюджетному планированию, достижение макроэкономической стабильности, снижение фискальных рисков, а также поддержку экономического развития страны.

Об этом она рассказала в эфире 112 канала.

"Планирую вернуться к полноценному внедрению среднесрочного бюджетирования, то есть бюджетирования на три года. Надеюсь, мы найдем поддержку в парламенте и сможем его внедрить. Второй приоритет – макроэкономическая стабильность и сокращение фискальных рисков", – заявила Маркарова.

По ее словам, речь идет о постепенном сокращении дефицита бюджета,а также углублении сотрудничества с международными партнерами – Международным валютным фондом и Всемирным банком для того, чтобы как можно скорее сделать реформы в Украине.

Третьим ключевым приоритетом Маркарова назвала поддержку экономического развития.

"Это и реформа администрирования налогов и таможни, которую следует ускорять, и создание нового органа финансовых расследований и в целом – снижение давления на добросовестный бизнес", – отметила она.

Кроме того, уже в этом году планируется завершение реформы госбанков и введения в них корпоративного управления и привлечения инвесторов, а также изменение подходов к публичных инвестиций и совместной работы с международными партнерами по инфраструктурных инвестиционных проектов, рассказала Маркарова.

Как известно, в четверг 7 июня Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюкас поста министра финансов по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Вслед за этим заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку. Того ж дня Кабмин назначил Маркарову и.о. министра финансов Украины.