Самый быстрый способ или игра в прятки? Почему международные компании продают бизнес в РФ локальным менеджерам 5 августа, 12:20 Эксклюзив НВ Адам Еджейчак, региональный президент Danfoss региона Восточная Европа (Фото:Danfoss)

Что скрывается за продажей российских и белорусских активов местному менеджменту? Ответ датской компании Danfoss.



Многие международные компании продают свой бизнес в России и Беларуси местному менеджменту — management buyout (MBO). Таким образом они декларируют eход c этих рынков. Но есть риск, что они таким образом скрывают свое присутствие в РФ и РБ. Среди компаний, выбравших подобный вариант — Danfoss из Дании. «Почему мы выбрали MBO — management buyout — а не другие варианты? Для этого есть два объяснения. Во-первых, мы выбрали самое быстрое решение. Во-вторых, мы очень сильно сфокусировались на том, чтобы полностью уйти с этих рынков и сделать это контролируемо», — рассказал в интервью НВ Бизнес Адам Еджейчак, региональный президент Danfoss региона Восточная Европа.

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Компания еще 1 марта приняла решение уходить с рынков России и Беларуси именно в связи с агрессией России против Украины. «Danfoss не может присутствовать в Северной Корее. Это почти так же», — подчеркивает Еджейчак.

После продажи производственных активов новые владельцы смогут использовать линии для производства аналогичной техники, но без технологий датской компании, скорее всего, из производимых в России компонентов. Также будет запрещено использование бренда Danfoss на российском и белорусском рынках.

Сделка, которую в компании называют коммерческой, должна быть завершена в начале сентября. Тогда все активы будут проданы новому юридическому лицу, а ООО Данфосс (Россия) будет ликвидировано.

Адам Еджейчак говорит, что знает другие западные компании, избравшие подобный механизм ухода с рынков РФ и РБ именно потому, что он позволяет сделать это быстрее всего и на условиях компании, а не покупателя.



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