McDonald’s предлагают открыть рестораны в Украине во время войны — почему это сложно

21 июня, 09:42
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Открытием McDonald’s в Украине заинтересовалось даже правительство (Фото:Макдоналдс Украина)

Открытием McDonald’s в Украине заинтересовалось даже правительство (Фото:Макдоналдс Украина)

Автор: Александра Некращук

Открыть рестораны до завершения войны с Россией McDonald’s уговаривает украинское правительство. Окончательное решение еще не принято

Украинские власти просят крупнейшую в Украине сеть заведений быстрого питания — McDonald’s возобновить работу. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство убеждает украинский и центральный офис открыть двери ресторанов. McDonald’s не работает в Украине с 24 февраля, с начала российского вторжения.

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Возобновление работы знаменитой американской сети — это политическое решение на фоне закрытия сети в России, экономической необходимости для этого пока нет. Результаты работы ресторанного рынка вдвое хуже, чем в довоенный период, говорит совладелец сети Pastateca Максим Храмов.

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Большой перерыв

Первый ресторан быстрого питания сети открылся в конце 90-х в Киеве. Спустя 25 лет компания управляет в нашей стране сетью из 109 заведений, которые работали в 24 городах. В конце февраля Макдоналдс впервые за все время работы в Украине закрыл рестораны. Компания неоднократно заявляла, что из-за вопросов безопасности заведения не будут работать до завершения войны.

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Теги:   Ресторан McDonald's Открытие Макдональдс McDonald’s

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