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Львовская таможня вернула первый залог после растаможки авто на еврономерах

Сегодня, 19:08
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Украинцу вернули залог через 11 дней после ввоза авто

Львовская таможня Государственной фискальной службы вернула первый денежный залог за ввоз в режиме транзита автомобиля с иностранной регистрацией.

Как сообщили в пресс-службе ГФС, украинцу вернули 92 тыс. грн через 11 дней после ввоза на территорию Украины автомобиля BMW 1999 года выпуска.

Указанный автомобиль был ввезен 1 декабря через пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области. 10 декабря автовладелец выехал за пределы Украины в пункте пропуска Рава-Русская - Гребенное во Львовской области. По его заявлению 12 декабря средства были перечислены на его банковскую карточку.

Напомним, что 8 ноября Верховная Рада Украины приняла два законопроекта об автомобилях на еврономерах. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу 25 ноября 2018 года.

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Новые условия ввоза авто с иностранной регистрации в режиме транзита предусматривают уплату денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины.

Теги:   Еврономер Залог Львовская область ГФС Таможня

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