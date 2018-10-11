Львов согласовал выделение €17 млн от ​​ЕБРР на троллейбусы

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Средства пойдут на модернизацию и закупку новых троллейбусов
Фото: Львовэлектротранс

Средства пойдут на модернизацию и закупку новых троллейбусов

Львовский городской совет принял решение о согласовании условий €17 млн ​​кредита Львовэлектротрансу от Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию и закупку новых троллейбусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

По словам директора департамента экономического развития горсовета Ирины Кулинич, речь идет о закупке городом 50 троллейбусов. Тендер уже объявлен, и в ноябре будет раскрытие предложений.

Как сообщил директор Львовэлектротранса в Олег Береза, также предполагается покупка оборудования, которое позволит качественно обслуживать новые троллейбусы.

Речь, в частности, о монтаже отдельного цеха в троллейбусных депо, где можно будет их обслуживать.

"€12 млн - предыдущий кредит, мы выбрали его полностью. Кредит, который мы хотим брать, сейчас имеет льготный период 3 года", - уточнил Береза.

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