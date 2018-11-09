Львов решил отказаться от полиэтиленовых пакетов

Исполнительный комитет Львовского городского совета согласовал ограничения использования полиэтилена в торговых точках города.

Такое решение комитет принял на заседании в пятницу, 9 ноября, пишет издание Zaxid.net.

Так, владельцам супермаркетов и магазинов будут рекомендовать предлагать покупателям альтернативу использования одноразовых пакетов - бумажные пакеты, многократные сумки и тому подобное. Также торговые сети должны разработать программу лояльности потребителей по поощрению использования многоразовых пакетов.

По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, это решение предусматривает поэтапный переход от полиэтилена к более экологичной упаковке. Первым шагом будет добровольная, лояльная система предложения различных видов упаковок в супермаркетах.

Впоследствии городской совет предложит альтернативу использования не только полиэтиленовых пакетов, но и других вредных упаковок, например, пенопласта.

В горсовете считают, что это станет толчком различным общественным организациям, которые работают во Львове. Москаленко отмечает, что город сможет запускать цели производства таких вещей.

Он добавил, что часть городских супермаркетов уже готова перейти от одноразовых полиэтиленовых пакетов на более экологичные. После супермаркетов переход от полиэтилена распространится на малые магазины и рынки.