Лучшие страны для бизнеса. Украина поднялась на три позиции в рейтинге Forbes Сегодня, 19:31 92 Цей матеріал також доступний українською На первом месте в рейтинге лучших стран для бизнеса - Великобритания, а США - лишь на 17 Фото: Free-Photos / pixabay.com

В 2018 году в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса (Best Countries for Business), составленном Forbes, Украина поднялась на три позиции, заняв 77 место из 161.

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Великобритания. За ней следуют Швеция, Гонконг, Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

Россия в 2018 году занимает в рейтинге 55 место (в 2017 году она была на 58).

Позиция Польши и Молдовы в рейтинге за год не изменились - они занимают соответственно 34 и 87 места.

США занимают в рейтинге лишь 17 позицию, а Германия - 14.

В рейтинге Forbes население Украины оценивается в 44 млн человек, а рост ВВП в 2,5%.

Напомним, в 2017 году в рейтинге Forbes лучших стран для ведения бизнеса Украина занимала 80 место из 153, в 2016 - 74 из 139, в 2015 - 61 из 144.

Рейтинг Best Countries for Business составляют ежегодно, оценивая страны по ряду критериев. Среди них – торговая и финансовая свобода, защита прав собственности, инвестиций, а также уровень коррупции и личных свобод человека.