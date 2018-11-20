Лучше поздно, чем никогда. АМКУ оштрафовал Курченко за покупку Брокбизнесбанка

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал беглого олигарха Сергея Курченко на 15 млн грн за совершение экономической концентрации - приобретение им и группой связанных лиц Брокбизнесбанка.
Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей Facebook-странице.
"Завершилось длительное расследование, в ходе которого в результате сотрудничества с Генеральной прокуратурой и Службой безопасности были определены отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя Брокбизнесбанка", – написал он.
Отметим, что в марте прошлого года следователи Генпрокуратуры установили, что Сергей Курченко приобрел 80% акций Брокбизнесбанка у братьев Буряков за счет кредитных средств, полученных в самом Брокбизнесбанке.
Напомним, что прокуратура Одесской области 30 мая 2017 года согласовала и направила Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Генпрокуратура позже уведомила, что составила письменное уведомление о подозрении Курченко и направила его по месту его регистрации.
Олигарху инкриминируются 10 эпизодов преступной деятельности. Причиненные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, превышают 14 млрд грн.
Согласно сообщению, Курченко подозревается в создании, обеспечении деятельности и руководстве преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений и участии в преступлениях указанной организации в период с января 2010 года по февраль 2014 года.
Обвинение касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций - Нацбанка, Укрнафты, Укргаздобычи, Реал Банка, Брокбизнесбанка и других.
В марте 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры. Суд разрешил провести специальное досудебное расследование.
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