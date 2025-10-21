Виктор Зализнюк считает, что бизнес и его лоббисты не являются оппонентом государства (Фото: aderhaber.com)

Почему прозрачное лоббирование в Украине пока может быть лишь частью рынка адвокатских услуг, почему оно в конце концов выигрываету «решал» и как доказывать государству общественную выгоду.

Новый закон о лоббировании действует уже почти два месяца. Отныне каждая встреча представителя государства и бизнеса должна фиксироваться в Реестре прозрачности — в соответствующей графе активностей лоббистской компании или отдельного лоббиста. Пока украинский бизнес только привыкает к таким европейским практикам, некоторые крупные юридические компании уже активно осваивают новый рынок лоббистских услуг.

NV Бизнес поговорил о становлении этого рынка с Виктором Зализнюком, руководителем лоббистской компании ADER HABER GOVERNMENT AFFAIRS (входит в группу компаний юридической фирмы ADER HABER).

— Почему юридическая компания решила заниматься лоббированием?