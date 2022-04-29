Владеют поляки. Крупнейший литовский НПЗ полностью отказался от нефти из РФ 29 апреля, 11:45 Цей матеріал також доступний українською Orlen — крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши (Фото:erece.org)

Литовский НПЗ Orlen Lietuva, которым владеет польская компания полностью отказался от переработки российской нефти. Поляки готовы перейти на другие источники сырья и на остальных заводах группы.



Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Orlen Lietuva (Литва, Мажейкяй) полностью отказался от переработки российской нефти. Об этом заявил Даниэль Обайтек, глава польского нефтяного концерна PKN Orlen, которому принадлежит НПЗ. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и министром энергетики Дайнюсом Крейвисом.

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Сейчас литовское предприятие покупает сырье у компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия). «Мы не привязываемся к одному источнику. Диверсификация связана с тем, что речь идет об источниках из Саудовской Аравии, Анголы, Нигерии или региона Северного моря. Таким образом, мы выбираем то сырье, которое нам необходимо в данный момент», — сказал Обайтек.

По его словам, переработка российской нефти на литовском заводе не планируется.

Если говорить в целом о работе польского нефтяного концерна Orlen, то с 2013 по 2022 гг. доля российской нефти, которую используют его заводы, сократилась с 95% до 30%. В частности, это связано с более тесным сотрудничеством с Саудовской Аравией.

По словам Обайтека, PKN Orlen готов полностью отказаться от импорта российской нефти, если будет принято решение ЕС.

«Если ЕС введет эмбарго на российскую нефть, PKN Orlen его выполнит. Мы можем сделать это в любое время — мы готовы», — заявил Обайтек польскому государственному информационному агентству PAP.

Сейчас PKN Orlen получает 400 тыс. тонн нефти в месяц по долгосрочному контракту с Saudi Aramco. Кроме того, Польша уже импортирует нефть из стран Ближнего Востока, Западной Африки и США.

Однако PKN имеет два долгосрочных контракта на поставки для своего НПЗ в Плоцке (Польша) с Роснефтью и Татнефтью, которые обеспечивают около 50% потребности завода в сырье. Обайтек сказал, что по крайней мере один из них будет действовать до следующего года.

Чешские нефтеперерабатывающие заводы компании под брендом Unipetrol также частично зависят от поставок по трубопроводам из России.

НВ Бизнес ранее сообщал, что Литва получала 83% импорта нефти из России. В 2020 году по данным UN Comtrade database страна закупила у РФ 2,6 млн тонн нефти почти на $740 млн. В прошлом году эта сумма из-за роста цены нефти могла увеличиться до $1 млрд.

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