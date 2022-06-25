Байден и лидеры G7 договорились об эмбарго на российское золото — Reuters

25 июня, 23:33
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Решение о запрете на импорт нового золота в США могут принять уже во вторник, 28 июня (Фото:REUTERS/Alexander Manzyuk)

Решение о запрете на импорт нового золота в США могут принять уже во вторник, 28 июня (Фото:REUTERS/Alexander Manzyuk)

Президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран Большой семерки договорились о введении эмбарго на российское золото в рамках расширения санкций против РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентства заявил, что Министерство финансов США примет решение о запрете на импорт нового золота из России во время саммита уже во вторник, 28 июня. Цель такого шага — дальнейшая изоляция России от мировой экономики.

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О том, что Штаты и лидеры Большой семерки договорились об эмбарго на золото из страны-агрессора, сообщила в Twitter и репортер CNN Кейтлен Коллинс.

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Ни одно из введенных против РФ ограничений не предусматривало такой шаг, однако многие банки и компании прекратили работу с этим российским металлом после полномасштабного вторжения в Украину.

Ежегодно Россия производит около 10% всего мирового золота, являющегося важным активом для Центробанка РФ. После оккупации Крыма в 2014 году золотые запасы страны-агрессора выросли в три раза.

Ранее на фоне слухов о введении таких санкций в РФ сделали шаг к засекречиванию данных о золотом запасе. Российская Госдума приняла законопроект, позволяющий признавать гостайной сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Золото Джо Байден Санкции против России G7 Война России против Украины

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