Байден и лидеры G7 договорились об эмбарго на российское золото — Reuters 25 июня, 23:33 Цей матеріал також доступний українською Решение о запрете на импорт нового золота в США могут принять уже во вторник, 28 июня (Фото:REUTERS/Alexander Manzyuk)

Президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран Большой семерки договорились о введении эмбарго на российское золото в рамках расширения санкций против РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентства заявил, что Министерство финансов США примет решение о запрете на импорт нового золота из России во время саммита уже во вторник, 28 июня. Цель такого шага — дальнейшая изоляция России от мировой экономики.

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О том, что Штаты и лидеры Большой семерки договорились об эмбарго на золото из страны-агрессора, сообщила в Twitter и репортер CNN Кейтлен Коллинс.



Ни одно из введенных против РФ ограничений не предусматривало такой шаг, однако многие банки и компании прекратили работу с этим российским металлом после полномасштабного вторжения в Украину.

Ежегодно Россия производит около 10% всего мирового золота, являющегося важным активом для Центробанка РФ. После оккупации Крыма в 2014 году золотые запасы страны-агрессора выросли в три раза.

Ранее на фоне слухов о введении таких санкций в РФ сделали шаг к засекречиванию данных о золотом запасе. Российская Госдума приняла законопроект, позволяющий признавать гостайной сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.

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