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Льготный режим оформления авто на еврономерах продлевать не будут - ГФС

Сегодня, 17:03
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С 22 февраля 2019 года собственники авто будут платить полную ставку акциза

Авто Евро Сила / Facebook

Заместитель главы Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий заявил, что пролонгации льготного режима таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией не будет.

“По этому поводу сообщаю: согласно информации, полученной мной в ходе рабочей встречи с главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Южаниной Н.П., продление льготного периода не планируется“, – написал он на своей странице в Facebook

При этом В.Кривицкий напомнил, что после 22 февраля 2019 года собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

"А уже с мая этого года к нарушителям таможенных режимов “транзит” и “временный ввоз” правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства“, – подчеркнул он.

В то же время в Министерстве финансов сообщили, что по состоянию на 10 января этого года украинцы оформили 24,6 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией по новым правилам.

Из общего количества оформленных авто - более 21 тысячи находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за что владельцы добровольно уплатили средства в размере 8,5 тысяч гривен за каждое авто.

По данным Минфина, общая сумма поступлений в бюджет от их таможенного оформления достигла 1,566 млн грн, в том числе 158,2 млн грн – пошлина, 495,5 млн грн – налог на добавленную стоимость, 738 млн грн – акцизный налог, а также 174,1 млн грн были уплачены за освобождение от админответственности за нарушения таможенных режимов.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законы  №8487 и №8488 о растоможивании автомобилей с европейской регистрацией. Они, в частности, уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу.

Теги:   Растаможка Еврономер ГФС

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