Как Латвия перегнала США. Топ-10 стран, потративших больше всех на поддержку Украины в войне — NV посчитал объемы международной помощи
Владимир Зеленский и лидеры стран Большой семерки позируют для совместного фото перед рабочей сессией по Украине, Хиросима, Япония, 21 мая 2023 года (Фото:Офис президента Украины)
NV подсчитал, какие страны оказали наибольшую поддержку Украине с начала большой войны. Самым щедрым союзником оказались США — но все не так просто, если учитывать, какой процент ВВП пожертвовало каждое государство.
В топ-10 стран, которые с 24 февраля 2022 года оказали Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь*, вошли: