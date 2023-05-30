Как Латвия перегнала США. Топ-10 стран, потративших больше всех на поддержку Украины в войне — NV посчитал объемы международной помощи

30 мая, 15:06
NV Премиум
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Владимир Зеленский и лидеры стран Большой семерки позируют для совместного фото перед рабочей сессией по Украине, Хиросима, Япония, 21 мая 2023 года (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский и лидеры стран Большой семерки позируют для совместного фото перед рабочей сессией по Украине, Хиросима, Япония, 21 мая 2023 года (Фото:Офис президента Украины)

NV подсчитал, какие страны оказали наибольшую поддержку Украине с начала большой войны. Самым щедрым союзником оказались США — но все не так просто, если учитывать, какой процент ВВП пожертвовало каждое государство.

В топ-10 стран, которые с 24 февраля 2022 года оказали Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь*, вошли:

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Макрофинансовая помощь Военная помощь Гуманитарная помощь Инфографика NV Помощь Запада Поддержка Украины Журнал NV Война России против Украины Помощь ВСУ Ежемесячный журнал NV №2

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