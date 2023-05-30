Владимир Зеленский и лидеры стран Большой семерки позируют для совместного фото перед рабочей сессией по Украине, Хиросима, Япония, 21 мая 2023 года (Фото:Офис президента Украины)

NV подсчитал, какие страны оказали наибольшую поддержку Украине с начала большой войны. Самым щедрым союзником оказались США — но все не так просто, если учитывать, какой процент ВВП пожертвовало каждое государство.