Курс доллара, рост цен, печать гривни. Что планирует глава НБУ Кирилл Шевченко — 7 главных цифр

21 июля, 20:55
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Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о деньгах страны (Фото:НБУ / Flickr)

Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о деньгах страны (Фото:НБУ / Flickr)

Автор: Андрей Самофалов

Главное из брифинга топ-менеджмента НБУ после стремительного повышения официального курса доллара и решения не снижать ключевую ставку. Максимально коротко.

21 июля Нацбанк Украины опубликовал сразу два знаковых решения. Официальный курс доллара увеличился с 29,25 до 36,57 грн/$. В то же время, учетная ставка, определяющая стоимость денег в экономике, осталась неизменной — 25% годовых.

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Днем глава НБУ Кирилл Шевченко и члены правления регулятора Юрий Гелетий и Сергей Миколайчук рассказали на брифинге, что это значит для экономики и в каких финансовых реалиях все украинцы будут жить в течение двух ближайших лет.

НВ Бизнес записал главные тезисы из рассказа топ-банкиров. Спойлер — возврата к плавающему курсу в ближайшее время не будет.

1. Учетная ставка сохраняется на уровне 25% годовых. По меньшей мере, до 2 кв. 2024 года.

2. Из-за последствий войны экономика в 2022 году сократится на треть. По ожиданиям НБУ, в 2023—2024 годах экономика будет расти на 5−6% в год.

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Теги:   Инфляция Курс доллара к гривне Эмиссия Кирилл Шевченко Война России против Украины

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