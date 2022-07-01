Что будет влиять на курс доллара к гривне в июле — валютный прогноз 1 июля, 10:22 Эксклюзив НВ Валютный рынок ожидает, что НБУ освободит курс (Фото:National Bank of Ukraine/Flickr)

Нацбанк готовит основу для размораживания официального курса доллара. В чем причина и когда это может произойти, рассказывает начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украины Алексей Блинов.



Олексій Блінов / Фото: Фото: Альфа-Банк Україна

Уже пятый месяц украинский бизнес живет с фиксированным курсом гривни по отношению к доллару — 29,25 грн/$. Нехватку валюты для импортных закупок бизнеса из собственных резервов покрывает Нацбанк. Население же ориентируется на уличный курс доллара, который за время войны колебался и вниз, и вверх. Сейчас на табло обменников доллар стоит в коридоре 35−35,5 грн/$. Что влияет на курс сейчас и каким он может быть в июле читайте в блиц-интервью Алексея Блинова.

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В обычное время курс доллара к гривне зависит от объемов украинского экспорта и импорта, спроса и предложения на валюту. Что сейчас давит на гривну?

Основными факторами давления на обменный курс гривни является отрицательное сальдо торговли товарами, которое за последние месяцы существенно усилилось — экспорт стабильно ограничен, импорт возобновился — и расходы украинских беженцев за границей. По сути, миллионы украинских вынужденных переселенцев за границу — это миллионы маленьких импортеров. По данным Альфа-Банка, доля зарубежных расчетов с использованием украинских карт выросла с довоенных 8% до 28%.

О какой динамике вообще идет речь?

В условиях фиксированного курса гривни Национальный банк Украины за последние месяцы закрывает продажей иностранной валюты негативное сальдо рынка, что имело тенденцию к росту: $2 млрд в апреле, $3 млрд в мае, $4 млрд в июне.

У НБУ есть поводы для отхода от фиксированного курса?

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