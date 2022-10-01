Новый победитель. Как война в Украине изменяет мировую карту поставок энергоресурсов и кто получит выгоду — The Economist 1 октября, 12:41 Эксклюзив НВ Танкер со сжиженным природным газом (Фото:Issei Kato / Reuters)

Война России против Украины изменила глобальные цепочки поставок нефти, газа и нефтепродуктов. Кто получит от этого выгоду и почему это будет стимулировать развитие LNG-рынка.



The Economist проанализировал изменения, происходящие на глобальном рынке углеводородов. НВ Бизнес публикует перевод материала, который был сокращен и отредактирован для большей ясности.

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В 2017 году Катар отменил 12-летний запрет на разработку крупнейшего в мире месторождения природного газа в Персидском заливе. Стоимость этого проекта $30 млрд. Он позволит увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ или LNG) в стране с текущих 77 млн ​​тонн в год до 110 млн т/год в 2026 году. После регазификации это составит 152 млрд кубометров газа. Несмотря на критику внутри страны, Катар заявил о второй фазе расширения, результатом которой станет производство 126 млн тонн СПГ в год до 2027 года. Это будет составлять 1/3 объемов существующего сегодня мирового рынка СПГ.

В 2019 году глобальный избыток СПГ подтолкнул спотовую цену в Азии к самым низким значениям за 10 лет. Через год, вследствие карантина, связанного с COVID-19, цены упали еще на 20%, что усилило критику катарцев.

Но Саад аль-Кааби, министр энергетики, придерживался своего плана. Его подсчеты показывали, что к 2025 году, «плюс-минус два года», миру снова будет нужен газ. Все произошло гораздо раньше. В 2021 году возрождение спроса на энергоносители привели к борьбе потребителей за СПГ, в частности из-за того, что он считается более экологически чистым, чем уголь.

В 2022 году из-за войны в Украине европейские цены на газ выросли в шесть раз. Поэтому делегации из Европы в Катар следовали одна за другой.

В августе Катар отправил в Европу 2 млн. тонн СПГ. Но это лишь пятая часть от общего количества, которое страна отгрузила в тот месяц. Остальные привязаны долгосрочными контрактами, в основном, к потребителям в Азии. Однако аль-Кааби готов заключать соглашения о поставках «со всеми».

«Фестиваль соглашений» в Катаре указывает на фундаментальную перестройку глобальной системы торговли энергоносителями. В последние годы основными принципами организации взаимодействия покупателей и продавцов энергоресурсов по всему миру были цены и климат. Война в Украине снова включила энергетическую безопасность в этот комплекс, потому что поставки не могут быстро расти. Возникший рынок будет структурно жестким. Он также будет разделен вдоль меридиана, проходящего от Урала до Саудовской Аравии, что позволит государствам Персидского залива использовать возможности, как никогда ранее.