«О роли Татарова не могу сказать». Негласный контроль над таможней имеют все правоохранительные органы — министр финансов Марченко 9 августа, 14:03 Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Радио Свобода / YouTube / скриншот)

Негласный контроль за Государственной таможенной службой осуществляют все правоохранительные органы Украины.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, насколько соответствует действительности информация, что таможню целиком и полностью контролирует Олег Татаров, заместитель председателя Офиса президента (который является куратором правоохранительных органов), Марченко сказал: «Контроль над таможней, негласный контроль над таможней осуществляют правоохранительные органы. Я не могу сказать, какова роль Татарова в этих процессах, потому что я не могу идентифицировать… Я не общаюсь непосредственно с господином Татаровым. Ну, возможно, по каким-то вопросам у нас есть общение, но по этим конкретно вопросам я с ним не общаюсь».

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Он добавил: «То, что наибольшее влияние на таможню имеют представители правоохранительных органов, я не буду их называть, можете перечислить все — все правоохранительные органы Украины имеют непосредственное отношение к таможне. Просто одни в большей степени, одни — в другой степени».

Ранее сообщалось, что во время выступления в Верховной Раде 28 июня президент Владимир Зеленский пообещал налоговую без налоговиков и таможню без таможенников.