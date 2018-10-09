Крупный кредитор утвердил новую стратегию для Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) определил операционные и стратегические приоритеты в Украине на ближайшие пять лет.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает Интерфакс-Украина.

Банк будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура.

Кроме того, ЕБРР будет содействовать в стимулировании участия частного сектора во всех отраслях и дальнейшей коммерциализации компаний государственного сектора. Банк также продолжит поддержку внедрения современных подходов к закупкам в государственном секторе и эффективного управления.

В сфере энергетики банк будет выделять больше ресурсов на создание устойчивой структуры энергетического рынка и увеличение энергетических связей. Банк также будет помогать в повышении ресурсоэффективности и увеличении использования энергии из возобновляемых источников.

В сфере финансов будет способствовать развитию стабильного и эффективного банковского сектора, расширению разнообразия небанковских финансовых каналов и их использования.

Среди других направлений работы в рамках новой стратегии – содействие торговле и инвестициям, расширение инфраструктурных связей и поддержки приближения к стандартам ЕС: банк будет инвестировать в улучшение связанности через развитие инфраструктуры, помогать в увеличении торговых и инвестиционных потоков.

Напомним, что последний раз банк утверждал стратегию для Украины в 2011 году, а с 2014 года в стране действовали пакеты кризисного реагирования с учетом волатильности ее политической и макроэкономической среды, которые и призвана заменить новая программа.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти €12,1 млрд в рамках около 400 проектов.