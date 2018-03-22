Налоговый долг крупных компаний сократился на треть - ГФС

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За аналогичный период 2017 прирост налогового долга составил 3,3 млрд грн
Фото: NBU/Flickr

За аналогичный период 2017 прирост налогового долга составил 3,3 млрд грн

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) отчитался о сокращении налогового долга на 32,8% (6,8 млрд грн) - до 13,9 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса.

Так, пассивный долг (банкроты, банки в процедуре ликвидации, зона АТО, задолженность по части прибыли) составляет 54% от долга - 7,5 млрд грн.

Активный долг (налоговый долг возможен к взысканию) составляет 46% - 6,4 млрд грн.

В Офисе отмечают, что за аналогичный период 2017 прирост налогового долга составил 3,3 млрд грн.

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