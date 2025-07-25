«Нет перспектив». Уже третий крупный российский автозавод на фоне обвала продаж сокращает рабочую неделю

Крупнейший в России производитель грузовиков КамАЗ с 1 августа сократит рабочую неделю до четырех дней. Решение коснется подразделений, которые не имеют полной загрузки.

Об этом пишет The Moscow Times.

В компании назвали причиной критический обвал рынка коммерческой техники грузоподъемностью более 14 тонн, так по итогам полугодия падение составило почти 60%, говорится в публикации.

КаМАЗ обвинил в ситуации иностранных поставщиков, которые, несмотря на прогнозы по снижению спроса, ввезли в 2024 году «избыточное количество» продукции.

В результате, на складах этих компаний собралось более 30 тыс. грузовиков, которые не могут найти покупателей даже при демпинговых ценах, отметил производитель.

«Вторым фактором стала жесткая политика Центробанка, а именно высокие ставки и ограниченный доступ к кредитам и лизингу», — сообщил КамАЗ — «Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели».

Накануне о переходе на четырехдневный график как минимум до конца августа сообщил Горьковский автозавод (ГАЗ) в Нижнем Новгороде.

Решение также объяснили кризисом на рынке коммерческого транспорта.

Как сообщалось, крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ осенью рассмотрит возможность сокращения рабочей недели из-за состояния авторынка.

Российский автопроизводитель может перейти на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной из-за сокращения продаж, вызванного высокой ключевой ставкой и большого количества импортных автомобилей на рынке.

По оценке АвтоВАЗа, запасы нераспроданных импортных автомобилей сейчас составляют около 400 000.

АвтоВАЗ в конце июня сообщал, что ожидает падения рынка легковых автомобилей РФ в этом году на 25% до 1,1 миллиона штук, при этом новый прогноз Ассоциации европейского бизнеса также предполагает падение на 24%.

АвтоВАЗ также просит Путина не пускать в Россию западных конкурентов — Renault и других «сбежавших предателей».

В мае 2022 года концерн АвтоВАЗ, который до того принадлежал французской группе Renault, перешел в госсобственность РФ.

23 марта 2022 года Renault объявил о прекращении деятельности в РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.