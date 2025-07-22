Проиграл конкуренцию импорту. Крупнейший российский автопроизводитель на фоне обвала продаж может сократить рабочую неделю

Об этом пишет The Moscow Times.

АвтоВАЗ в конце июня сообщал, что ожидает падения рынка легковых автомобилей РФ в этом году на 25% до 1,1 миллиона штук, при этом новый прогноз Ассоциации европейского бизнеса также предполагает падение на 24%, говорится в публикации.

Реклама

Российский автопроизводитель может перейти на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной из-за сокращения продаж, вызванного высокой ключевой ставкой и большого количества импортных автомобилей на рынке.

«Речь идет о высокой ключевой ставке и ужесточении требований регулятора к заемщикам по автокредитам», — сообщил российский автопроизводитель. — «Кроме того, в Россию ввезено значительное количество автомобилей импортного производства (преимущественно 2024 года), при этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга».

По оценке АвтоВАЗа, запасы нераспроданных импортных автомобилей сейчас составляют около 400 000.

Если решение будет принято, то рабочая неделя будет сокращена с 29 сентября.

«Окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов, в том числе уровня ключевой ставки и доступности кредитных продуктов», — сообщил АвтоВАЗ.

По данным аналитического агентства Автостат, в первом полугодии авторынок сократился на 26,3% до 530 375 единиц, при этом к концу полугодия падение ускорилось. Продажи АвтоВАЗа сократились на 25% до 155 481 единиц.

Как сообщалось, цены на основные модели АвтоВАЗа с конца 2021 года выросли в среднем на 72%.

Больше всего подорожали Largus и Vesta — на 85−86%, а цены на самую массовую Granta в среднем выросли на 70%.

АвтоВАЗ просит Путина не пускать в Россию западных конкурентов — Renault и других «сбежавших предателей».

В мае 2022 года концерн АвтоВАЗ, который до того принадлежал французской группе Renault, перешел в госсобственность РФ.

23 марта 2022 года Renault объявил о прекращении деятельности в РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.