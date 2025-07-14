Самый высокий уровень за 16 лет. Крупнейший в мире производитель редкоземельных металлов увеличил их поставки на мировой рынок

Экспорт редкоземельных металлов из Китая достиг самого высокого уровня с 2009 года (Фото: ciencenews.org)

Согласно официальным данным, в июне экспорт редкоземельных элементов из Китая достиг самого высокого уровня с 2009 года, что свидетельствует о стремлении мировых покупателей приобрести материалы, используемые для производства мощных магнитов.

Об этом пишет Bloomberg.

«Сектор редкоземельных металлов находится в состоянии потрясений с начала апреля, когда доминирующий поставщик Китай ввел экспортный контроль на фоне углубления торгового противостояния с США», — говорится в публикации. — «Это больше всего повлияло на поставки так называемых постоянных магнитов, которые не учитываются в таможенных данных, опубликованных в понедельник».

Экспорт редкоземельных элементов в минеральной или металлической форме вырос до 7 742 тонн, что на 60% больше, чем годом ранее.

«Это может включать определенный материал, который будет использоваться несколькими производителями магнитов за пределами Китая, которые испытывают волну спроса, поскольку мировая автомобильная промышленность борется с дефицитом», — пишет Bloomberg. — «Экспортный контроль Китая распространяется на семь из 17 редкоземельных элементов в их базовой товарной форме, но также распространяется на магниты, содержащие даже незначительные количества контролируемых материалов».

Китай производит около 90% мировых редкоземельных постоянных магнитов, а остальные производят компании в Японии и Германии.

Как сообщалось, в начале июня Китай постепенно ослабил ограничения на экспорт редкоземельных элементов после того, как высокопоставленные чиновники США пожаловались, что он не устраняет обещанные барьеры.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

Китай 4 апреля ввел ограничения на экспорт ключевых редкоземельных элементов как часть своего масштабного ответа на пошлины президента Дональда Трампа.