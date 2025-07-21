Обвиняет зарубежные спецслужбы. Крупнейший в мире производитель редкоземельных металлов борется с их контрабандой

Китайские власти пообещали «нулевую толерантность» к контрабанде стратегических минералов и заявили, что усилят правоохранительные меры для борьбы с незаконными поставками и несанкционированным переносом соответствующих технологий.

Об этом пишет Bloomberg.

«На заседании 19 июля координационный офис Китая по контролю за экспортом осветил недавние случаи контрабанды критически важных минералов, связанные с фальшивыми декларациями и перегрузкой через третьи страны», — говорится в публикации, — «Китай использует свое доминирование в производстве критически важных минералов и редкоземельных магнитов в рамках торговой войны с США. Сейчас все поставки требуют лицензий от Министерства торговли, что влияет на мировые поставки, и правительства всего мира призывают Пекин увеличить объемы поставок».

При этом китайское правительство заявило, что ускоряет процесс утверждения.

В субботней встрече приняли участие министерства торговли, общественной безопасности и государственной безопасности, чиновники судов и прокуратуры, а также представители таможенных и почтовых органов, пишет Bloomberg. Властям было предложено «решительно предотвращать» перегрузки и вносить в черный список компании, которые пытаются обойти экспортный контроль.

Экспортеры также получат указания по надлежащей проверке, чтобы предотвратить попадание продукции к конечным потребителям, связанным с обороной.

«Отдельно, представители китайской разведки обвинили зарубежные спецслужбы в краже контролируемых редкоземельных материалов с помощью почтовой доставки», — говорится в публикации — «Китай утверждает, что предотвратил попытку неназванной страны незаконно приобрести редкоземельные элементы для накопления запасов».

Китай увеличил поставки редкоземельных магнитов в июне, в частности в США, после глобального дефицита поставок.

Общий объем грузов магнитов вырос до 3188 тонн в прошлом месяце, что более чем вдвое превышает объемы мая, но все еще значительно меньше, чем до введения Пекином экспортного контроля.

Как сообщалось, в июне экспорт редкоземельных элементов из Китая достиг самого высокого уровня с 2009 года, что свидетельствует о стремлении мировых покупателей приобрести материалы, которые используются для производства мощных магнитов.

В начале июня Китай постепенно ослабил ограничения на экспорт редкоземельных элементов после того, как высокопоставленные чиновники США пожаловались, что он не устраняет обещанные барьеры.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

Китай 4 апреля ввел ограничения на экспорт ключевых редкоземельных элементов как часть своего масштабного ответа на пошлины президента Дональда Трампа.

Китай производит 90% очищенных редкоземельных элементов в мире.