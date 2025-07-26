730 млн баррелей запасов. Крупнейший покупатель нефти РФ начал разрабатывать гигантское месторождение

Об этом пишет Reuters.

Китайская CNOOC начала добычу на нефтяном месторождении Kenli 10−2 в Бохайском заливе, геологические запасы которого оцениваются в 100 миллионов тонн, или около 730 миллионов баррелей.

Государственный нефтяной гигант страны заявил, что проект является крупнейшим неглубоким литологическим месторождением нефти на шельфе Китая, и ожидает, что пиковая добыча достигнет около 19 400 баррелей нефтяного эквивалента в день в 2026 году, пишет Reuters.

CNOOC владеет 100% акций проекта и является оператором.

Компания планирует пробурить 79 эксплуатационных скважин, на месторождении добывают тяжелую сырую нефть.

«Новое производство является частью плана CNOOC по увеличению общей добычи на более широком нефтяном месторождении Бохай до 40 миллионов метрических тонн нефти в год», — сообщила компания, — «Это одна из самых сложных производственных платформ в регионе Бохай и первая крупномасштабная платформа для термической добычи тяжелой нефти в южной части Бохайского залива».

Как ранее сообщала компания, в 2024 году нефтяное месторождение Бохай добыло более 36 миллионов тонн, или около 720 000 баррелей сырой нефти в день, что составляет почти шестую часть общей добычи нефти в Китае и обеспечивает более половины годового роста производства в стране.

Как сообщалось, индийская компания Reliance Industries после принятия нового пакета санкций ЕС начала искать замену российской нефти.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Импорт сырой нефти в Китай из России, которая является крупнейшим поставщиком в эту страну, вырос на 1% в 2024 году по сравнению с 2023-м до рекордного уровня, тогда как закупки из Саудовской Аравии упали на 9%.

По данным Главного таможенного управления Китая, в 2024 году объемы поставок из России, включая трубопроводные и морские поставки, составили 108,5 млн тонн, что эквивалентно 2,17 млн баррелей в сутки (б/с).

Морские поставки из России поддерживал спрос как со стороны независимых нефтепереработчиков, так и государственных нефтяных компаний, а также правительственный мандат на накопление запасов, сообщал Reuters.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), отгрузила в Китай 78,64 млн тонн, или около 1,57 млн баррелей в сутки, по сравнению с 1,72 млн баррелей в сутки в 2023 году.