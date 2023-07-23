Васадзе, Юткин, Гуменюк, Кривецкий и бизнесмены со связями в России. Кто владеет самыми известными загородными комплексами отдыха 23 июля, 08:40 NV Премиум Количество желающих отдохнуть в загородных комплексах стремительно растет (Фото:DR)

Из-за ограничений выезда и отсутствия авиасообщения вследствие войны в девять раз больше украинцев в этом году по сравнению с прошлым готовы отдыхать внутри страны. Альтернативой зарубежным курортам стали загородные комплексы. Кому они принадлежат?

Украинцы несмотря на войну готовы тратить средства на отдых. Объем заявок на отдых в Украине вырос примерно в 9 раз, по состоянию на середину июля, рассказали NV Бизнес в пресс-службе туристического оператора Join UP. Частично рост спроса обусловлен действующими ограничениями на выезд за границу. Один из вариантов — отдых недалеко от Киева, Одессы, Ужгорода или Львова. Поэтому популярностью пользуются загородные комплексы. Кто ими владеет?

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Аналитики R&D центра YouControl исследовали перечень самых известных загородных комплексов отдыха, который был предоставлен редакцией NV Бизнес.

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