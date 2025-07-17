Не выплачивает зарплаты с декабря. В России хотят признать банкротом крупнейшего производителя телевизоров

Завод Квант, один из ключевых поставщиков телевизоров для российских брендов, с декабря 2024 года не выплачивает зарплаты сотрудникам. Общая задолженность перед персоналом достигла 61 млн рублей.

Об этом пишет The Moscow Times.

С апреля по июль 2025 года в отношении предприятия было подано 24 гражданских иска о взыскании задолженности по зарплате.

«В апреле 2025 года Квант прекратил выпуск единственной модели телевизора под брендом Irbis — причиной стало отсутствие спроса, прежде всего со стороны госсектора», — говорится в публикации — «Против завода подано два иска о признании его банкротом — оба направлены в Арбитражный суд Москвы. Первый истец — Инспекция ФНС по Зеленограду, второй — розничная сеть электроники DNS, которая обвиняет Квант в срыве поставок в 2024 году».

Производственные площадки Кванта расположены в Зеленограде и Воронеже.

По итогам 2024 года предприятие получило чистую прибыль в 3,3 млн рублей при выручке 4,9 млрд рублей, это на 62% меньше, чем годом ранее.

На заводе занято около 800 человек.

В 2024 году из-за сокращения поставок из Китая Квант столкнулся с дефицитом компонентов для производства телевизоров.

«Китайские компании стали минимизировать риски вторичных санкций и ограничивать прямой экспорт товаров и отдельных категорий комплектующих в Россию» — говорится в публикации — «В структуре себестоимости российских телевизоров около 80% приходится на китайские ЖК-матрицы».

Как сообщалось, в апреле российский завод Квант, который выпускал устройства под брендом Irbis, сообщил участникам рынка, что их сборка остановлена и не возобновится в ближайшем будущем.