Крупнейший украинский газодобытчик закупил трубы у китайцев на миллиард

Укргаздобыча закупила трубы для бурения на 900 млн у китайской компании

Укргаздобыча заключила два соглашения с китайской компанией DP-Master Manufacturing Co., Ltd. о закупке труб на общую сумму $27,4 млн или 906 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям тендера, в этом году поставят 14,6 тыс. тонн бурильных труб с приварными замками, изготовленных по требованиям АРЕ 5DP в 2017-2018 годах.

Условиями договора предусмотрена оплата в течение месяца и двухлетняя гарантия.

Производителем тела трубы и бурильного замка является сам победитель, стали для тела трубы – китайские Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd и Tianjin Pipe Corporation, стали для бурильного замка – Nanjing Iron & Stell Group Corp.

Сумма сделок на 30% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 1,3 млрд грн.

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Фирма DP-Master Manufacturing Co., Ltd. Из Китая впервые приняла участие в торгах в Украине и выиграла. Ее контактным лицом в ProZorro значится Михаил Яремко.

На большем тендере единственным ее конкурентом была китайская Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd, которая уже выигрывала трубные торги Укргаздобыча. Ее владельцем является Dai Aijun, а контактным лицом в ProZorro – Ирина Монташевич.

На меньшем тендере Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd из Китая ошибочно указала цену 42,3 млн грн (вероятно, вместо 423 млн грн) и попросила считать ее предложение недействительным.

Вышеупомянутого старого поставщика Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd отклонили.

Укргаздобыча – крупнейший добытчик газа в Украине, весь добытый газ продает Нафтогазу для потребностей населения. Государству принадлежит 100% акций Укргаздобычи через Нафтогаз Украины.