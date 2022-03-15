Колготки, носки и еще 85 позиций. Кабмин расширил список критического импорта, для ввоза которого можно покупать валюту 15 марта, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Носки включены в список критического импорта Украины (Фото:mac231 / Pixabay)

Кабинет министров постановлением № 226 от 13 марта включил новые позиции в перечень товаров критического импорта Украины.

В него вошли йогурт, кефир, минеральная вода, табачное сырье, соль, водород, фотопластины и фотопленка, двери, окна и их рамы, сигаретная бумага, вата, колготки, носки, бюстгальтеры, мешки и упаковочные пакеты

Кроме того, перечень пополнен стеклом и зеркалами, серебром, различными видами металлопродукции, алюминиевыми металлоконструкциями, насосами, печатными схемами, прицепами и полуприцепами.

Всего перечень товаров критического импорта дополнен 85 новыми позициями. С их полным списком можно ознакомиться здесь.

После начала военной агрессии РФ против Украины 24 февраля Кабмин в тот же день постановлением № 153 определил перечень товаров критического импорта, для закупки которого НБУ разрешает покупать валюту.

Нынешнее расширение этого списка — уже десятое по счету со времени его первоначального утверждения.

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