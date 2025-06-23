Есть серьезные риски. В МВФ рассказали, как удар США по Ирану заденет мировую экономику

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что удары США по Ирану могут повлечь более серьезные экономические последствия, чем просто влияние на энергетический рынок.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg TV. «Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так характеризуются высокой неопределенностью», — сказала Георгиева.

МВФ следит за двумя ключевыми факторами: влиянием израильско-иранской войны на премии за риск в цене нефти и газа, которые уже начали расти, и возможными перебоями в поставках энергоносителей.

Пока проблем в поставках нет, но ситуация может измениться, сказала Георгиева.

«Конечно, могут быть вторичные и третичные последствия. Допустим, возникнет большая турбулентность, которая повлияет на перспективы роста крупных экономик», — пояснила руководитель МВФ.

Георгиева подчеркнула негативное влияние неопределенности на экономику и бизнес.

«Когда есть неопределенность, что происходит? Инвесторы не инвестируют, потребители не потребляют. И это сдерживает перспективы роста», — сказала Георгиева.

Она напомнила, что МВФ уже пересмотрел в сторону понижения прогнозы мирового экономического роста на 2025 год. Обновленный прогноз организация представит в июле. По словам Георгиевой, данные за первые два квартала года подтверждают картину несколько более медленного глобального роста, но без рецессии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира. Он также заявил, что любая попытка Ирана ответить на действия США приведет к более тяжелым последствиям.

Участники нефтяного рынка опасаются, что Иран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент. Блокада пролива может привести к значительным перебоям в поставках нефти.

«Текущая геополитическая эскалация является фундаментальным катализатором для роста цены на нефть», — отмечает основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet Сугандха Сачдева. По ее словам, цена нефти Brent может подняться до $100 за баррель, а ее рост до $120 за баррель будет становиться все более вероятным.

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.