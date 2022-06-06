«Война внесла коррективы». Гетманцев объяснил, кто сможет не выплачивать кредиты за разрушенное оккупантами жилье 6 июня, 21:44 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, превращенный в руины российскими агрессорами (Фото:Pavel Klimov / Reuters)

Верховная Рада готовит две законодательные инициативы, которые освободят военнослужащих от просроченных долгов по кредитам и всех украинцев от долгов за имущество, уничтоженное в результате военных действий.

Об этом глава комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram- канале.

«Мы, безусловно, уверены, что долги нужно платить — это наша принципиальная позиция. Но война вносит свои коррективы. Если боец на передовой рискует своей жизнью, защищая нас, ни один банк или коллектор не имеет права требовать от него погасить просроченную задолженность в период военных действий и 6 месяцев после окончания — ни от должника, ни от его родственников. Об этом с НБУ разработан соответствующий законопроект и будем его принимать», — заявил Гетманцев.

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Вторая законодательная инициатива, как заявил Гетманцев, представлена по поручению президента, премьера и главы НБУ — речь идет о списании кредитов на покупку недвижимости и автомобилей, уничтоженных во время военных действий.

«Несомненно, требовать от людей уплаты за имущество, которого у них нет и уже никогда не будет, совершенно безосновательно. Есть задача от президента, каким образом эти долги списать», — сказал Гетманцев.

По его словам, проблема заключается в том, что они должны не государству, а частным банкам.

«Поэтому мы не можем принять такое решение, которое бы пережило бремя решения этой проблемы только на банки. Здесь включается государство, государственные ресурсы, возможно, ресурсы Фонда гарантирования вкладов. Таким образом, чтобы решить проблему и для людей, и не повредить банкам», — сказал Гетманцев.

Он добавил, что речь идет только о добросовестных должниках, тех, кто обслуживал свой кредит, не имел задолженности в мирное время.

Кроме того, претендентам на списание задолженности нужно будет доказать, что их имущество было разрушено.

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