До 4500 гривен переселенцам. Кто и сколько может получить в Киеве от Красного Креста 30 апреля, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Красный Крест Украины оказывает дополнительную помощь перелесенцам (Фото:Киевская городская организация Красного Креста)

Кто может получить выплату

Самые уязвимые категории населения из внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрировались в г. Киев после 24 февраля 2022 года, имеют возможность получить сертификат на покупки в сети Сильпо.

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Получить ваучеры (которыми можно рассчитаться в сети супермаркетов по всей территории Украины) могут внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в г. Киеве (первый этап программы), а именно:

лица с инвалидностью I группы;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

семьи, имеющие трое и более детей в возрасте до 16 лет;

семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сироту до 16 лет;

Какие документы нужно иметь для получения помощи

Для получения сертификатов на 500 гривен лица, имеющие право на такую помощь и обратившиеся за ней должны иметь при себе следующие документы:

Лица с инвалидностью I группы:

паспорт;

идентификационный код;

справку о статусе перемещенного лица;

справку назначения группы инвалидности.

Семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет:

паспорт;

справка перемещенного лица;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

справку назначения группы инвалидности.

Семьи, имеющие трое и более детей в возрасте до 16 лет:

паспорт;

справки перемещенного лица;

идентификационный код;

свидетельства рождения детей.

Семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка в возрасте до 16 лет:

паспорт;

справку перемещенного лица;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

распоряжение об опекунстве.

Люди с инвалидностью (инвалид І группы) получат 3 сертификата по 500 грн (1500 грн), семьи указаны из перечня категорий получателей получают 9 сертификатов по 500 грн (4500 грн).

Фото: Киевская городская организация Красного Креста

Глава Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяна Гоенко дала разъяснение по алгоритму действия ваучера на 500 гривен.

«Если товаров в чеке будет, например, 510 гривен, то человека попросят доплатить 10 гривен, а если на 480, то 20 гривен сдачи не дадут», — Татьяна Гоенко.

Где в Киеве можно получить ваучер на 500 гривен

Киевская городская организация Красного Креста организовала выдачу помощи на правом берегу столицы ( лица, зарегистрированные в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах) могут получить сертификаты каждую среду и пятницу по адресу: ул. Владимирская, 51 Б (Vcentri Hub) рядом метро Театральная.

На левом берегу — каждый вторник по адресу: ул. Миропольская, 19, рядом метро Черниговская.

Время выдачи: с 10:00 до 16:00 в порядке живой очереди.

Телефон информационного центра — 0 800 332 656.

Ваучерная программа помощи переселенцам в Киеве проходит при поддержке Всемирной Продовольственной Программы (WFP).

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