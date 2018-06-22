Коррупция в Украине в 3 раза выше мировой – PricewaterhouseCoopers

В мире лишь 25% респондентов ответили, что их организации сталкивались со случаями взяточничества и коррупции

Уровень взяточничества и коррупции в украинских организациях вырос с 56% в 2016 году до 73% в 2018 году. При этом, это почти в три раза выше общемирового показателя.

Об этом говорится в исследовании аудитора "большой четверки" – международной компании PricewaterhouseCoopers (PwC), передает УНИАН.

Так, согласно данным компании, в мире лишь 25% респондентов ответили, что их организации сталкивались со случаями взяточничества и коррупции, что почти втрое ниже показателя в Украине.

По результатам исследования, каждый третий украинский респондент (33%) отметил, что его организация получала предложение дать взятку в течение последних двух лет. Кроме того, 12% украинских респондентов сообщили, что убытки их организаций от взяточничества и коррупции составили от $1 млн до $50 млн.

PricewaterhouseCoopers (PwC) – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в сфере консалтинга и аудита. Компания существует более 160 лет и входит в так называемую "большую четверку" аудиторских компаний. Штаб-квартира сети находится в Лондоне.

PwC проводит всемирное исследование экономических преступлений и мошенничества на основе ответов, полученных от более чем 7 тыс. респондентов из 123 стран мира. Исследование проводится в Украине каждые два года, начиная с 2009 года.



