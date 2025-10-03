Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«Подавляющее большинство украинцев — 71% - считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в стране вырос. Еще 20% считают, что он не изменился и 5% считают, что уровень коррупции снизился», — отмечается в отчете по результатам опроса.

Отмечается что, хотя среди респондентов, которые заявили о доверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оценки немного лучше, но и среди них большинство считают, что уровень коррупции за время полномасштабной войны вырос.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, отметил, что коррупция остается в глазах общественности чрезвычайно серьезной проблемой.

«Можно (и даже нужно) дискутировать, насколько субъективное восприятие уровня коррупции соответствует объективной ситуации. Скорее всего, действительно имеет место не такой быстрый и эффективный (да и не всегда линейный), но все-таки прогресс с выявлением и привлечением к ответственности коррупционеров и в целом с противодействием коррупционным действиям (если мы обозреваем достаточно длительный период, например, с 2000 годов). То есть объективная ситуация лучше, чем нам может казаться», — заявил Грущецкий.

Он добавил, что восприятие уровня коррупции в значительной степени формируется не вследствие личного опыта, а через медиа, особенно — через социальные медиа, из-за чего и возникает ощутимый разрыв между объективной ситуацией и ее отражением в общественном мнении.

«Складывается парадоксальная ситуация, когда усиление борьбы с коррупцией (и появление многочисленной информации в медиа) может восприниматься как увеличение коррупции. Поэтому вопрос, объективно ли коррупция увеличивается, надо исследовать с помощью специальных исследований. Например, с 2000 годов КМИС проводит регулярные исследования „Состояние коррупции в Украине“ (последний раз — в 2024 году). По этим данным уровень коррупции в целом уменьшается по многим параметрам. Но мы изучаем и восприятие, и конкретный личный опыт людей, а опыт людей не касается общения с высшими ступенями власти. В то время как люди, когда говорят о коррупции, как раз имеют в виду высшую власть (бытовую коррупцию рядовые украинцы в значительной степени терпят)», — добавил Грушецкий.

Инфографика: КМІС

Опрос проводился в течение 19−28 сентября 2025 года. Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 1029 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов — это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% - для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.

