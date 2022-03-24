Под шумок. В Раде хотят уничтожить независимые набсоветы госбанков и госкомпаний — Сульжик 24 марта, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада собирается рассмотреть законопроект, который уничтожит корпоративную реформу в Украине (Фото:Наталия Кравчук / НВ)

Верховная Рада попробует обязать членов правления и наблюдательных советов государственных банков и компаний работать из Украины под угрозой немедленного увольнения.

Об этом в видеообращении в Facebook заявил член набсовета ПриватБанка Роман Сульжик (на видео с 2:14).

«Депутаты попробуют принять закон, чтобы сказать всем иностранцам, что должны в течение 24 часов опять приехать в Украину, и, если они не приедут, их нужно уволить», — сказал Сульжик.

Видео дня

Он раскритиковал намерение Рады и отметил, что наблюдательные советы и без нее работают эффективно.

Важливе оголошення! Опубликовано Романом Сульжиком Четверг, 24 марта 2022 г.

В повестке дня Верховной Рады действительно находится на рассмотрении ко второму чтению законопроект № 5397. Он предусматривает, что руководство и члены набсоветов компаний и банков, в которых доля собственности государства составляет более 50%, обязаны в течение 48 часов прибыть по адресу местоположения компании (банка) в случае угроз национальной безопасности Украины. В противном случае они подлежат увольнению вне зависимости от условий их контракта.

Кроме того, по словам Сульжика, 24 февраля, в день начала российского вторжения в Украину, апелляционный суд в Днепре поддержал решение суда первой инстанции и забрал один из офисов ПриватБанка стоимостью 86 млн грн в пользу бывших собственников банка.

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