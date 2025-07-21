Проект на $300 млн. Корея профинансирует строительство в Украине уникального завода

В Одессе в Пересыпском районе в рамках межправительственного соглашения с Южной Кореей построят мусороперерабатывающий завод за более чем $300 млн. Финансирование проекта обеспечит корейский фонд EDCF.

Об этом Общественному рассказала заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова.

Модель реализации базируется на корейском подходе WtE (waste to energy — технология, которая позволяет превращать бытовые отходы в электроэнергию и тепло) с учетом украинского законодательства.

По словам Поздняковой, за основу берут опыт Варшавы, где корейская компания построила современный завод такого типа.

«В качестве референтного проекта мы берем пример мусоросжигательного завода в Варшаве, который построила именно корейская сторона», — рассказала Позднякова, — «Реализация рассчитана на 3−5 лет. После завершения технико-экономического обоснования начнется проектирование, тендерная процедура и строительные работы».

Функции завода: сжигание остаточных бытовых отходов после сортировки; генерация электроэнергии и тепла; уменьшение объемов захоронения; уменьшение выбросов парниковых газов; переработка золы и шлаков в строительные материалы.

Подготовка к реализации проекта длилась более года, сообщила Позднякова. Город провел предтехнико-экономическое обоснование, консультации с международными партнерами, анализ технологий, правовую и экологическую оценки.

«Документация формировалась в сотрудничестве со специалистами из ЕС, Кореи и местными техническими экспертами. Строительство планируется за счет международного финансирования — через кредитную линию EDCF от Правительства Республики Корея», — сказала она. — "Общая стоимость проекта — более $300 млн".

Ожидается, что окончательные условия финансирования вскоре предоставит корейская сторона. К реализации этого проекта планируют привлечь международного оператора в рамках государственно-частного партнерства. Позднякова отметила, что проект согласован с Национальной стратегией управления отходами и планом обращения с отходами до 2030 года.

Южная Корея предоставит техническую, инженерную и финансовую помощь через программу EDCF — речь идет о современных технологиях, проектировании, инжиниринге и льготном кредитовании. Среди потенциальных исполнителей — компания POSCO E&C, один из крупнейших корейских инфраструктурных операторов.

Параллельно в городе модернизируют площадку на Дальницких карьерах, где планируют сортировку и производство RDF-топлива (топливо из отходов).

Как сообщалось, Корейская государственная корпорация зарубежной инфраструктуры и развития городов (KIND) готова присоединиться к генеральному планированию индустриальных парков в Украине и работы над снижением рисков для инвесторов.

В 2023 году правительства Украины и Южной Кореи договорились о сотрудничестве. В частности Корея предоставит $8 млрд кредитных средств «на чрезвычайно льготных условиях». Они, среди прочего, будут использоваться для проектов по восстановлению.

Страны подписали предварительное соглашение о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF), подразделения Корейского Экспортно-Импортного Банка.